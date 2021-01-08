Путин: Трехсторонние договоренности по Карабаху последовательно реализуются

Трехсторонние договоренности по Карабах у последовательно реализуются. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Trend, об этом в ходе трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле сказал президент России Владимир Путин.

«Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы ОБСЕ наши действия. Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов», - сказал Президент РФ.

Как отметил Путин, для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент, созданы системы эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня: «В зоне ответственности российских миротворцев действуют 23 наблюдательных поста, еще четыре дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная», - сказал российский лидер.

«При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших. Успешно функционирует международный центр гуманитарного реагирования, в рамках которого специалисты наших стран решают насущные вопросы, связанные с налаживанием нормальной жизни населенных пунктов, реконструкции разрушенной инфраструктуры, защиты памятников истории, религии и культуры. Сотрудники центра занимаются восстановлением энерго и теплоснабжения.

От мин очищено свыше 479 гектаров территорий, проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов.

Думаю, что сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраны объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ. Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», - сказал он.