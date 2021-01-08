Найден способ вдвое сократить распространение коронавируса

Ученые отметили, что для контроля за распространением коронавируса необходимо отслеживание контактов зараженных. Однако в большинстве случаев связи фиксируются только "вперед". Авторы исследования пришли к выводу, что при использовании "двунаправленного" отслеживания, при котором стремятся выяснить не только тех, кого может заразить пациент, но и тех, кто заразил его, позволяет практически вдвое снизить передачу вируса. Кроме того, важно увеличить срок отслеживания контактов с двух до шести суток перед появлением симптомов.

Исследователи построили несколько моделей отслеживания контактных лиц и сравнили их эффективность в предотвращении дальнейшей передачи вируса. Оказалось, что применение двунаправленного отслеживания позволяет снизить эффективное число воспроизводства как минимум на 0,3 единицы, а вместе с цифровым отслеживанием через смартфон еще на 0,25. А увеличение срока трассировки контактов до шести суток позволило вместе с двумя предыдущими изменения вдвое снизить коэффициент распространения вируса: с 2,5 до 1,2-1,3.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили почти 89 миллионов случаев заражения новой инфекцией, из которых более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.