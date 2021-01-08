К Земле приближается потенциально опасный астероид

Астрономы сообщают, что в ближайшие два дня примерно в восьми миллионах километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5. Траектория его орбиты приведена на сайте Лаборатории реактивного движения НАСА, передает РИА Новости.

Астероид 2020 WU5 обнаружили 29 ноября 2020 года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а 4 декабря включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).

Астероид относится к группе «аполлонов» — околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны. По оценкам ученых, его диаметр составляет от 0,5 до 1,1 километров.

2020 WU5 перемещается по небу на фоне созвездий Корма, Единорог, Малый Пес, Близнецы и Возничий. Максимальное сближение с Землей ожидается в ночь с 13 на 14 января. По расчетным данным, его блеск составит 12,9 звездных величин, а угловая скорость — 33,4 угловых секунд в минуту. В это время астероид будет перемещаться на фоне Близнецов в сторону созвездия Возничего.

В средних широтах Северного полушария сложатся хорошие условия для его наблюдения. Увидеть астероид можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм.

Несмотря на то, что астероид пройдет достаточно далеко от Земли — по разным оценкам, от 8,1 до 7,5 миллионов километров — он отнесен к потенциально опасным.