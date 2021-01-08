Определены авторы лучшего архитектурного облика поселков Апшерона итоги большого конкурса, фото
Завершен первый этап конкурса «Архитектурный облик апшеронских поселков», организованный по инициативе Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре совместно с Союзом архитекторов Азербайджана и ООО «Bakı Abadlıq Xidməti». В связи с требованиями особого режима карантина члены жюри определили победителей конкурса на заседании, проходившем в онлайн формате.
Основной целью конкурса является сохранение древней архитектуры Апшерона, духа национального искусства и передача этого богатства будущим поколениям. На конкурс с общим призовым фондом в 60 тысяч манатов в общей сложности было представлено 53 проекта.
В программу конкурса, который охватит и другие поселки Апшерона, представлены проекты по Амирджану, Рамана и Пиршаги. В представленных проектах отражены такие важные моменты, как развитие эстетического вида и качества жизни в поселках, оригинальность и определение пространственной среды.
В победившем проекте по поселку Амирджан были изучены вопросы инфраструктурных проектов и выдвинуты предложения по их решению. Проект построен на подчеркивании истории поселка и факторов, присущих местной традиционной архитектуре. Наряду с фасадными решениями существующих строений, в нем также предложены усовершенствование туристической инфраструктуры и туристических маршрутов для повышения привлекательности у иностранных гостей.
В проекте, победившем по поселку Пиршаги, отражены предложения по внутренним и центральным улицам для устранения проблем с нехваткой общественных пространств. Кроме того, в проекте предложено добавить пешеходные и велосипедные полосы в схему дорог для решения проблемы с доминированием автомобилей.
Что касается победившего проекта по поселку Рамана, то он, в первую очередь, сфокусирован на территорию вокруг крепости, чтобы выставить на передний план самобытную историю поселка. В целях улучшения благосостояния жителей и восстановления существующих нежилых объектов выбраны цветные и архитектурные элементы.
Каждый из представленных проектов был по отдельности оценен членами жюри по различным критериям. Победители были определены после оценки проведенных при подготовке проекта исследований, анализа климата и бытовой жизни поселков, связей с историческим контекстом, оригильности, символизма, целостности и др.
Авторам четырех проектов по каждому поселку, которые были отобраны членами жюри, представлены денежные призы.
Напомним, что общий призовой фонд конкурса составляет 60 000 манатов. Призовой фонд по каждому поселку составляет 20 000 манатов, и каждый из них по отдельности делится следующим образом: 1-место - 10 тысяч манатов и диплом первой степени, второе место - 5 тысяч манатов и диплом второй степени, третье место – 2500 манатов и диплом третьей степени. Остальные участники получат поощрительные призы и сертификат об участии.
С выбранными проектами и их авторами можно ознакомиться на сайте www.absheronsimasi.az.