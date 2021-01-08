Отдел информации 17:51

Завершен первый этап конкурса «Архитектурный облик апшеронских поселков», организованный по инициативе Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре совместно с Союзом архитекторов Азербайджана и ООО «Bakı Abadlıq Xidməti». В связи с требованиями особого режима карантина члены жюри определили победителей конкурса на заседании, проходившем в онлайн формате. Основной целью конкурса является сохранение древней архитектуры Апшерона, духа национального искусства и передача этого богатства будущим поколениям. На конкурс с общим призовым фондом в 60 тысяч манатов в общей сложности было представлено 53 проекта.

В программу конкурса, который охватит и другие поселки Апшерона, представлены проекты по Амирджану, Рамана и Пиршаги. В представленных проектах отражены такие важные моменты, как развитие эстетического вида и качества жизни в поселках, оригинальность и определение пространственной среды. В победившем проекте по поселку Амирджан были изучены вопросы инфраструктурных проектов и выдвинуты предложения по их решению. Проект построен на подчеркивании истории поселка и факторов, присущих местной традиционной архитектуре. Наряду с фасадными решениями существующих строений, в нем также предложены усовершенствование туристической инфраструктуры и туристических маршрутов для повышения привлекательности у иностранных гостей.

В проекте, победившем по поселку Пиршаги, отражены предложения по внутренним и центральным улицам для устранения проблем с нехваткой общественных пространств. Кроме того, в проекте предложено добавить пешеходные и велосипедные полосы в схему дорог для решения проблемы с доминированием автомобилей. Что касается победившего проекта по поселку Рамана, то он, в первую очередь, сфокусирован на территорию вокруг крепости, чтобы выставить на передний план самобытную историю поселка. В целях улучшения благосостояния жителей и восстановления существующих нежилых объектов выбраны цветные и архитектурные элементы.

Каждый из представленных проектов был по отдельности оценен членами жюри по различным критериям. Победители были определены после оценки проведенных при подготовке проекта исследований, анализа климата и бытовой жизни поселков, связей с историческим контекстом, оригильности, символизма, целостности и др. Авторам четырех проектов по каждому поселку, которые были отобраны членами жюри, представлены денежные призы.