Как сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства, на основании поступившей информации задержан ранее судимый Шахмар Ахмедов, подозреваемый в продаже наркотиков. В ходе обыска в его доме было обнаружено около 9 кг марихуаны, предназначенной для продажи.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел провели комплекс оперативных мероприятий в отношении лиц, незаконно хранивших огнестрельное оружие и наркотические вещества в своих домах.

Кроме того, были задержаны ранее судимый Полад Акперов, у которого был изъят один «маузер», Рашад Алескерли, у которого был изъят пистолет «Макаров», ранее судимый Акпер Нагиев – у него были обнаружены и изъяты наркотики, охотничье ружье «ТОЗ» и 8 патронов.

Сотрудники Главного управления также задержали Эльдара Терегулова, у которого изъяли пистолет «Марголин», 1904 патронов, 2 пневматических пистолета, Рамиля Исмаилова, у которого был изъят 1 «Макаров», глушитель, 1 магазин и 7 патронов.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны Эльчин Худиев и Эльман Мурадов. У них было изъято 11 кг наркотиков.

У задержанного Эльдара Муршудова был обнаружен и изъят один «наган».

По подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны еще 2 человека – Ниджат Мамедов и Хайям Гусейнов, у которых было изъято 5 кг героина и метамфетамин.