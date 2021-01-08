Какие страны лидируют по числу вакцинаций от коронавируса

По количеству прививок от коронавируса в настоящее время лидируют сразу три страны - Китай, США и Израиль. Эти страны также приобрели больше всего доз вакцин, сообщает Bloomberg.

В целом в 41 стране мира медицинские работники ввели более 24 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. При этом доставка является одной из сложнейших в плане логистики задач.

В статистике учитывается только количество введенных доз препарата, а не число людей, которые прошли этап вакцинации. В Китае введено уже 9 млн доз (0,64% от всего населения), в США - 7,725 млн (2,35%), в Израиле - 1,692 млн (18%), в Великобритании - 1,489 млн (2,23%), в ОАЭ - 1,02 млн (9,4%).

Отмечается, что богатые государства заключили крупные сделки о поставках, тогда как бедным странам, возможно, придется подождать с вакцинацией до 2022 года или позже.