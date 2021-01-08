Джейхун Байрамов летит в Пакистан

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым 13-14 января совершит официальный визит в Исламскую Республику Пакистан. Об этом сообщает Управление пресс-службы МИД Азербайджана.

В рамках визита 13 января планируется проведение второй трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.

На 14 января запланированы двусторонние встречи Джейхуна Байрамова с высокопоставленными должностными лицами Пакистана.