Ученый назвала два незаметных симптома коронавируса

Сильные головные боли и боль в горле могут говорить о заболевании коронавирусом, рассказала врач больницы Кройдоновского университета Великобритании Лидия Осэй-Боатенг.

По словам врача, эти симптомы выходят за рамки критериев британского правительства, поскольку считаются легкими и на них обычно не обращают внимания, передает РИА Новости.



«К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми», – цитирует врача Express.

Осэй-Боатенг также отметила, что пандемия коронавируса стала самым тяжелым испытанием за все время ее 12-летней карьеры врача.