В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 841 пациент выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 224 827 случаев заражения коронавирусом, из них 209 522 человека благополучно прошли лечение, 2 926 - скончались.

Лечение 12 379 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.