Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 18:30

Подавляющее большинство американцев - 56 процентов - хотят, чтобы президент Трамп был отстранен от власти еще до окончания своего мандата 20 января. В прошлом году, когда Конгресс начал первую процедуру импичмента Трампу, число согласных с этой мерой было намного ниже - около 40 процентов. Сейчас граждане страны говорят, что им все равно, будет ли президент снят в результате применения 25-ой поправки, которая объявляет лидера недееспособным (прежде всего поправка предполагает, что он сошел с ума) или же в результате импичмента.

Спикер палаты представителей 80-летняя Нэнси Пелоси объявила в воскресенье, что уже 11 января конгрессмены проголосуют за начало процедуры отстранения Трампа от власти, и если из-за сопротивления республиканцев кворум не будет достигнут, на следующий день начнут поименное голосование. После этого резолюция будет направлена вице-президенту Майку Пенсу и тому дадут 24 часа на то, чтобы он активировал 25-ю поправку. Если же этого не произойдет, конгрессмены приступят к импичменту. Пелоси и большинство демократов в палате представителей всеми фибрами души ненавидят Трампа. Однако на их пути немало трудностей. Палата представителей обязана подать свой вердикт в Сенат, а члены верхней палаты соберутся на свое первое заседание после каникул лишь 19 января, за день до инаугурации Джо Байдена. Получится, что вместо торжественного приведения к власти нового президента страна будет занята расправой с президентом предыдущим. Нескладно получается. И вот конгрессмен Джеймс Клайберн, который должен отвечать за дисциплину в палате представителей, предложил вовсе экзотический сценарий. Он считает, что импичментом конгрессмены должны заняться лишь после прошествия 100 дней Байдена. В противном случае политический суд над Трампом в Конгрессе отвлечет внимание нации и не даст новому лидеру нормально работать. А у того ведь «планов громадье» начиная от борьбы с коронавирусом, который с каждым днем все больнее стегает Америку, до подъема ее экономики. Пелоси с этим не соглашается и будет проталкивать свой вариант решения проблемы под девизом «Сейчас или никогда»!» Одновременно юристы страны в напряженных дебатах пытаются определить, какую же статью следует применить по отношению к Трампу. Одни говорят, что ему следует инкриминировать «подстрекательство к восстанию». Другие полагают, что в этом случае будет более уместным «коварный заговор» - seditious conspiracy. Но и по той и по другой статье Трамп, если его вина будет доказана, помимо отлучения от всех выборных постов в будущем может быть приговорен как минимум к 10 годам тюрьмы.

Его сторонники пытаются представить дело так, что Трамп ни в чем не виноват и никого не подзуживал захватывать Капитолий. Они говорят что толпа людей, которые считают, что выборы у Трампа были украдены, в эмоциональном порыве направились к зданию Конгресса, чтобы выразить свое возмущение. Но это попытки с негодными средствами. По мере того, как ФБР отлавливают одного за другим участников штурма выясняются любопытные подробности. Например, становится очевидным, что значительная часть «протестующих» заранее готовилась к штурму. Среди задержанных - Кливленд Гровер, который публично обещал соратникам убить Нэнси Пелоси, в его трейлере в Вашингтоне полиция нашла автоматическую винтовку Tavor X 95, пистолет Glock и около сотни магазинов с патронами к ним. Сотрудники контр-террористического отдела Министерства юстиции допрашивают и некоего Лонни Коффлана, в машине которого, припаркованной неподалеку от Капитолия, были обнаружены 11 коктейлей Молотова. Обвинение предъявлено отставному подполковнику ВВС США Ларри Броку из штата Техас, который появился в зале заседаний Конгресса с пластиковыми наручниками, которые обычно применяет полиция для задержания бунтовщиков. Кого собирался заковать подполковник, понятно - конгрессменов-демократов, которые утверждали результаты победы Байдена, но, может быть, и не только их. Очевидцы говорят, что некоторые участники штурма бродили по залу Конгресса и кричали: «Где Пенс, где этот чертов Пенс?». Незадолго до этого Трамп публично обвинил своего «вице» в предательстве. В разношерстной толпе захватчиков Капитолия были и такие экзотические личности, как «шаман QAnon», полуголый малый с меховой шапкой на голове и рогами.