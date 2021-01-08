Конгресс США может объявить Трампа сумасшедшим наша корреспонденция, haqqin.az из США
Подавляющее большинство американцев - 56 процентов - хотят, чтобы президент Трамп был отстранен от власти еще до окончания своего мандата 20 января. В прошлом году, когда Конгресс начал первую процедуру импичмента Трампу, число согласных с этой мерой было намного ниже - около 40 процентов. Сейчас граждане страны говорят, что им все равно, будет ли президент снят в результате применения 25-ой поправки, которая объявляет лидера недееспособным (прежде всего поправка предполагает, что он сошел с ума) или же в результате импичмента.
Спикер палаты представителей 80-летняя Нэнси Пелоси объявила в воскресенье, что уже 11 января конгрессмены проголосуют за начало процедуры отстранения Трампа от власти, и если из-за сопротивления республиканцев кворум не будет достигнут, на следующий день начнут поименное голосование. После этого резолюция будет направлена вице-президенту Майку Пенсу и тому дадут 24 часа на то, чтобы он активировал 25-ю поправку. Если же этого не произойдет, конгрессмены приступят к импичменту.
Пелоси и большинство демократов в палате представителей всеми фибрами души ненавидят Трампа. Однако на их пути немало трудностей. Палата представителей обязана подать свой вердикт в Сенат, а члены верхней палаты соберутся на свое первое заседание после каникул лишь 19 января, за день до инаугурации Джо Байдена. Получится, что вместо торжественного приведения к власти нового президента страна будет занята расправой с президентом предыдущим. Нескладно получается.
И вот конгрессмен Джеймс Клайберн, который должен отвечать за дисциплину в палате представителей, предложил вовсе экзотический сценарий. Он считает, что импичментом конгрессмены должны заняться лишь после прошествия 100 дней Байдена. В противном случае политический суд над Трампом в Конгрессе отвлечет внимание нации и не даст новому лидеру нормально работать. А у того ведь «планов громадье» начиная от борьбы с коронавирусом, который с каждым днем все больнее стегает Америку, до подъема ее экономики.
Пелоси с этим не соглашается и будет проталкивать свой вариант решения проблемы под девизом «Сейчас или никогда»!»
Одновременно юристы страны в напряженных дебатах пытаются определить, какую же статью следует применить по отношению к Трампу. Одни говорят, что ему следует инкриминировать «подстрекательство к восстанию». Другие полагают, что в этом случае будет более уместным «коварный заговор» - seditious conspiracy. Но и по той и по другой статье Трамп, если его вина будет доказана, помимо отлучения от всех выборных постов в будущем может быть приговорен как минимум к 10 годам тюрьмы.
Его сторонники пытаются представить дело так, что Трамп ни в чем не виноват и никого не подзуживал захватывать Капитолий. Они говорят что толпа людей, которые считают, что выборы у Трампа были украдены, в эмоциональном порыве направились к зданию Конгресса, чтобы выразить свое возмущение.
Но это попытки с негодными средствами. По мере того, как ФБР отлавливают одного за другим участников штурма выясняются любопытные подробности. Например, становится очевидным, что значительная часть «протестующих» заранее готовилась к штурму.
Среди задержанных - Кливленд Гровер, который публично обещал соратникам убить Нэнси Пелоси, в его трейлере в Вашингтоне полиция нашла автоматическую винтовку Tavor X 95, пистолет Glock и около сотни магазинов с патронами к ним. Сотрудники контр-террористического отдела Министерства юстиции допрашивают и некоего Лонни Коффлана, в машине которого, припаркованной неподалеку от Капитолия, были обнаружены 11 коктейлей Молотова.
Обвинение предъявлено отставному подполковнику ВВС США Ларри Броку из штата Техас, который появился в зале заседаний Конгресса с пластиковыми наручниками, которые обычно применяет полиция для задержания бунтовщиков. Кого собирался заковать подполковник, понятно - конгрессменов-демократов, которые утверждали результаты победы Байдена, но, может быть, и не только их. Очевидцы говорят, что некоторые участники штурма бродили по залу Конгресса и кричали: «Где Пенс, где этот чертов Пенс?». Незадолго до этого Трамп публично обвинил своего «вице» в предательстве.
В разношерстной толпе захватчиков Капитолия были и такие экзотические личности, как «шаман QAnon», полуголый малый с меховой шапкой на голове и рогами.
Агенты ФБР идентифицировали и его. «Шаманом» оказался неудавшийся 33-летний актер из Алабамы Джейкоб Ангели. В последнее время он жил вместе со своей матерью, потому что его выселили за неуплату долгов квартиры, которую он арендовал за чуть более 800 долларов.
Ангели, сторонник теории заговора QАnon, свято верил в то, что американское ФБР рассылает коды для педофилов, которые поклоняются сатане и пьют кровь младенцев, а приверженцами этой секты, конечно, являются презренные демократы.
Но это еще не весь ряд «колоритных личностей», вторгшихся в Капитолий. На майке одного из них было написано Camp Auschwitz - «Лагерь Освенцим». В его газовых камерах было умерщвлено 1. 1 миллиона человек, в первую очередь евреев.
У другого на груди была аббревиатура 6MWE. Непосвященные вряд ли могли легко ее расшифровать. А переводится она так 6 MILLION WASN’T ENOUGH - «6 миллионов было недостаточно».
6 миллионов - число евреев, которые были убиты во время Холокоста.
Во время выборов Трампа и его рать пугала американцев тем, что в случае победы демократов в стране воцарится радикальная левая диктатура. И миллионы (в том числе евреи - выходцы из СССР и России), больше всего боявшиеся прихода социализма, этому верили. А как насчет того, что при повторной победе Трампа все большую власть в стране могли получить ультраправые, проповедующие фашизм?