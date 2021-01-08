США признали Садыра Жапарова президентом Киргизии

США признали Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии по результатам прошедшего в республике в воскресенье досрочного голосования. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киргизии.

"Соединенные Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызской Республики. Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью", - цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

10 января в Киргизии состоялись досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. По данным ЦИК после обработки данных более чем с 98% участков, Жапаров побеждает с 79,2% голосов.