На днях президент страны Ильхам Алиев поднял вопрос о необходимости возобновления в Шуше традиционных дней поэзии Вагифа. Но для этого предстоит провести большую работу, в частности восстановить разрушенный армянскими оккупантами мавзолей великого поэта. О том, как проходили дни поэзии до оккупации и какие шаги будут предприняты для их восстановления сейчас, haqqin рассказал секретарь Союза писателей Азербайджана народный писатель Чингиз Абдуллаев.

– Дни поэзии Вагифа в Шуше – ожидаемое культурное событие этого года. Как они проходили в этом городе раньше и как вообще проходят дни культуры в Азербайджане?

– В нашей стране великих поэтов и писателей не просто любят, их почитают. Работая в Союзе писателей уже много лет, могу с уверенностью сказать, что все дни поэзии в Азербайджане проводятся и будут проводиться на высшем уровне. Многие такие мероприятия устраивали в столице, но также осуществлялся выезд делегаций из 20-50 человек в другие города страны. Свои стихи на них читают не только известные поэты, молодые поэты также получают возможность выступить и ознакомить присутствующих со своим творчеством. Проходят встречи известных ученых литературоведов, публицистов. Практически все наши народные поэты и писатели принимают участие в таких мероприятиях. Людям интересно послушать их вживую, потому собираются буквально толпы людей. Это настоящий литературный праздник в том городе, куда приезжает такое количество известных людей. Помимо дней поэзии, в стране отмечают и юбилеи известных поэтов и писателей.

Из-за того, что в течение почти тридцати лет 20% наших земель были оккупированы Арменией, мы не могли проводить там культурные мероприятия. Раньше дни поэзии Вагифа проводились так: выбирался конкретный день и организовывалась поездка в Шушу. Поэты – знаменитые и начинающие – читали свои стихи, звучали произведения самого Вагифа или посвященные ему. Сейчас, когда Азербайджан вернул свои земли, мы сможем возобновить эту традицию.

– Есть ли уже конкретные предложения по поводу проведения дней поэзии Вагифа от Союза писателей?

– Традиция отмечать дни поэзии существует столько, сколько существует сам Союз писателей, а он существует уже девятый десяток. И кому как не нам проводить поэтические чтения, в том числе в Шуше? Союз писателей Азербайджана ежегодно отмечал день поэзии Вагифа. И мы ни на секунду не сомневались, что вернемся в Шушу и станем, как раньше проводить мероприятия, посвященные его нетленному творчеству.

В скором времени должно состояться заседание секретариата Союза писателей, и на нем будут рассмотрены различные предложения. В 2021 году в Шуше будет грандиозный праздник, возвращение культуры в этот древний город. Дни поэзии Вагифа станут первым литературным праздником после освобождения Шуши. Масштаб его личности сложно переоценить.

Интересный факт, о котором сейчас мало кто знает: в 1930-ые годы наш гениальный поэт Самед Вургун написал поэтическую драму «Вагиф». В то время практически каждый гражданин Азербайджана знал ее наизусть. Люди старше 80-ти лет и сейчас помнят строки из этой поэмы. Известная поэтесса Мариэтта Шагинян сказала о ней, что это шедевр, что создано совершенное произведение. Хочу привести ее цитату: «Когда одному из художников удается сделать что-нибудь настоящее, всем другим его собратьям становится легче работать». Кстати, своего третьего ребенка Вургун назвал именем Вагифа, в честь великого поэта.

Мы должны отметить дни поэзии Вагифа на таком уровне, чтобы он запомнился надолго. Планов много, в том числе приглашение поэтов и писателей из других стран, хотя из-за пандемии коронавируса сделать это проблематично. Будем надеяться на то, что в скором времени пандемия пойдет на спад.

– Данное мероприятие всегда проводилось возле его мавзолея, который сейчас разрушен…

– Надеюсь, что мы быстро сумеем отреставрировать мавзолей Вагифа. Во время оккупации Шуши иностранными войсками он был поврежден. Но тут больше подходит слово «осквернен». Это сооружение, поражавшее своим величием, постигла печальная судьба. Но мы обязательно восстановим его так, что он будет еще краше, чем раньше.

В день открытия мавзолея в 1982 году я был еще совсем молодым человеком и не мог там присутствовать. Сильный снег не помешал торжественному открытию и участию в нем первых лиц государства, видных общественных деятелей – общенационального лидера Гейдара Алиева, действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, писателей и поэтов – Анара, Сулеймана Рустама, Мирзы Ибрагимова, Балаша Азероглы и др. У нас даже сохранилась фотогалерея с открытия мавзолея.

– Какой смысл был армянам разрушать мавзолей?

– А какой смысл был в том, чтобы Армения удерживала все эти годы 7 наших районов? Там ведь практически никто не жил. Согласно статистическим данным, в 1987-88 годах до начала конфликта в Агдаме проживало не более 200-250 армян – в основном это были жены азербайджанцев. Все остальные жители были азербайджанцы. Ну зачем захватывать город, в котором вы во-первых, не живете, во-вторых стреляете, в-третьих, не созидаете. Мы защищали свои земли и свое культурное и историческое наследие, которое разрушалось оккупантами. Они разрушали буквально все. И это было сделано армянами не столько из мести, сколько из-за глубинного неуважения не только к соседям, но и к самим себе. Как надо не уважать себя, чтобы захватывать чужие земли, разрушать их святыни, кладбища, превращать мечети в хлева, ломать мавзолеи, памятники. В свое время из Шуши в Баку привезли скульптуры, у которых были прострелены головы. Что они этим доказали? Только свое варварство. Несмотря на войну, на то, что осквернены многие наши мечети, музеи, несмотря на страшную трагедию в Ходжалы, азербайджанцы сохранили в центре Баку армянскую церковь, армянские библиотеки. Мы строим синагоги, католические соборы, православные церкви - это наша политика. А они прогнали всех – азербайджанцев в Армении жило намного больше, чем армян в Нагорном Карабахе. Армяне проели плешь, говоря про русские школы и в стране, но в Армении нет таких школ в отличие от Азербайджана. Это был их выбор стать моногосударством, и теперь они с ним живут, разругавшись со всеми соседями. А мы продолжим строить государство на принципах мультикультурализма.