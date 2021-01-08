Четверо российских военнослужащих погибли в результате ДТП с грузовиком и военной автоколонной на 28-м км Новорижского шоссе в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ГУ МВД по Московской области, в аварии пострадали 15 человек. В то же время источник РИА Новости сообщил о 24 пострадавших.

Водитель самосвала задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.