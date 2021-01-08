Поможет ли смена названия знаменитому бренду?

На прошлой неделе, 8 января, в Регистр предприятий были внесены соответствующие изменения - юридическое название ООО Dzintars Production изменено на H.A. Brieger.

В компании ожидают, что косметика под маркой Dzintars появится на прилавках в марте этого года, если распространение COVID-19 и вводимые ограничения не окажут существенного влияния на деятельность предприятия, пишет Интерфакс.

Владельцы H.A. Brieger - "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" (67%), бенефициаром которого является эстонский миллионер Олег Осиновский, и ООО "Asko R" (33%), принадлежащее Анастасии Удаловой.

Как сообщалось, эстонский промышленный концерн Skinest Group приобрел активы обанкротившегося латвийского предприятия по производству косметики и парфюмерии Dzintars, соответствующий договор заключен 14 сентября 2020 года. "У нас одна-единственная цель - спасти легендарную торговую марку, восстановить производство и вновь сделать историю Dzintars историей успеха, которой сможет гордиться вся Латвия", - заявил владелец Skinest Group Олег Осиновский после подписания договора.