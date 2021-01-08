В Турции пока не планируют покупать российские Су-35

Турция пока не планирует заключать контракт на покупку у России истребителей Су-35 для собственных ВВС. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир, передает Anadolu.

"Мы сейчас делаем упор на проект национального боевого самолета и ускоряем его реализацию. У отечественного самолета Hurjet тоже есть определенные возможности развития. Так что вопрос о покупке вместо него чего-то другого не стоит. Ранее много говорили о Су-35, мы посмотрели на это предложение", - цитирует Демира ТАСС.

Глава УОП отметил, что "соглашаться без оглядки на предложение страна не станет".

По его словам, власти тщательно оценивают, что каждое "предложение дает Турции, насколько велико участие самой страны в нем", к примеру, в производстве, оснащении машин: "Все эти аспекты мы прорабатываем и обсуждаем те варианты, которые лучше всего подходят нашим национальным интересам. Но на данный момент я не могу сказать, что вот точно есть что-то конкретное. Главная наша цель - проект национального боевого самолета и Hurjet".