Иран решил купить вакцины от коронавируса в России, Китае и Индии

Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта, сообщил президент Медицинского совета Исламской Республики Мохаммад Реза Зафарганди.

«Вакцина против коронавируса, произведенная в Иране, более надежна, чем многие зарубежные вакцины, но, поскольку для ее производства требуется время, министерство здравоохранения и медицинского образования закупит около 2 млн доз вакцин у Индии, Китая или России до нового иранского года», – цитирует Зафарганди агентство IRNA.

Президент медицинского совета отметил, что Тегеран никогда не рассматривал вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna из-за их высоких цен и проблем с транспортировкой, но допускает закупку препарата от AstraZeneca у России, Китая или Индии, сотрудничающих с компанией.