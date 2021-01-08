Минобороны обновило число погибших в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 841 военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 11 января, а также 64 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Как сообщили в азербайджанском военном ведомстве, в настоящее время ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.



С информацией о погибших во Второй Карабахской войне военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.