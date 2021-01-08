Саудовская Аравия построит город будущего без дорог и машин

Саудовская Аравия решила построить город будущего без машин, дорог и выбросов углекислого газа. Об этом объявил кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщает Лента.ру со ссылкой Al Arabia.

Проект, который получил название The Line, станет первым шагом в реализации более масштабной идеи, анонсированной еще в 2017 году, — создании футуристического бизнес-хаба Neom на побережье Красного моря стоимостью в 500 миллиардов долларов.

The Line начнут строить уже в первом квартале 2021 года. Стоимость его инфраструктуры оценивается в 100-200 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

По замыслу саудовских властей, город полностью будет питаться от возобновляемых источников энергии. Его протяженность составит 170 километров, вместимость будет около миллиона жителей. В городе не будет ни дорог, ни машин — для передвижения будут использовать сверхвысокоскоростные транспортные средства.

По заявлению саудовских властей, время в пути с одного конца города в другой не превысит 20 минут. Ожидается, что к 2030 году The Line позволит создать около 380 тысяч рабочих мест.