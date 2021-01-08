Эрдоган сказал, когда в Турции начнется вакцинация

"В нашу страну начались поставки китайской вакцины. Мы также следим за развитием событий, связанных с российской и британской вакцинами, - сказал турецкий лидер, обращаясь к нации. - Вакцинация в Турции начнется в четверг или пятницу", передает ТАСС.

Эрдоган добавил, что власти республики будут постепенно отменять введенные ранее ограничения, когда статистика по числу заразившихся коронавирусом снизится до определенных показателей.

В Турции действуют ограничения на выход на улицу по будням с 21:00 до 05:00, а также по выходным. Кроме того, в Турции ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. При входе в последние у людей будут считывать QR-коды, называемые "кодами здоровья".