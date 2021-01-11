Республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа

Республиканцы в палате представителей Конгресса США заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции США, отстранить американского президента Дональда Трампа от власти из-за произошедших на прошлой неделе в Вашингтоне беспорядков. Об этом сообщает Associated Press.

Демократы предложили одобрить резолюцию единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы не согласились с этим. Демократы теперь планируют вынести документ на голосование во вторник.

Резолюция, автором которой является демократ Джейми Раскин (от штата Мэриленд), призывает вице-президента созвать кабинет для того, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. В этом случае исполняющим обязанности президента должен стать вице-президент.

Одновременно с этим демократы в понедельник внесли на рассмотрение палаты представителей еще одну резолюцию - об импичменте действующего президента. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу.