ФБР располагает информацией о том, что во всех штатах США планируется проведение вооруженных акций протеста в ближайшие дни. Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист телекомпании ABC Аарон Катерски со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ ФБР.

Согласно представленным в документе сведениям, некая вооруженная группа планирует направиться в столицу США 16 января. "Они предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента США посредством 25-й поправки, то произойдет мощное восстание", - приводит Катерски выдержки из документа, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что протесты планируются у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, у Капитолия в Вашингтоне - с 17 по 20 января. Организаторы протестной акции, как сообщается, призывают к захвату судов и административных зданий в случае, если действующий президент страны Дональд Трамп будет отстранен от власти ранее дня инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января.