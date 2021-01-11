Литва изменила официальное название Грузии на Сакартвело

Государственная комиссия по литовскому языку утвердила наименование Сакартвело (Sakartvelas) в качестве названия Грузии, сообщает BNS.

Название Сакартвело отныне будет использоваться во всех официальных документах. В комиссии по языку отметили, что прежнее название страны — Gruzija — может продолжать использоваться «в публичном пространстве».

С 2018 года Литва использовала название Сакартвело как неофициальное альтернативное название страны, в то время как официальным оставалось название Грузия.