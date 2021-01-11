Недавние вспышки COVID в Китае в ВОЗ назвали загадочными

"Да, мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. По моему мнению, это один из самых загадочных вопросов. Мы знаем, что основной путь передачи вируса - капли и аэрозоль. Мы видели на примере SARS, что передача другими путями возможна, возможна зараженная окружающая среда. Однако с учетом того, что мы знаем о вирусе, для меня сложно понять, каким образом вирус мог выжить…", - сказала Купманс в интервью китайскому телеканалу CGTN.

По словам эксперта, определенно можно сказать, что на поверхности упаковок замороженной продукции вирус может жить дольше, и эта информация, которую нужно изучить более углубленно: "Является ли это объяснением или, может, есть другие очаги, где вирус циркулирует. Я думаю, что это важно понять".