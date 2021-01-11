В Португалии третья волна коронавируса: грозит локдаун

О начале в Португалии третьей волны эпидемии заявил на встрече с журналистами премьер-министр страны Антониу Кошта.

Как сообщает Дойче велле, Кошта заявил, что в связи с быстро растущими показателями заболеваемости коронавирусом и смертности инфицированных стране не удастся избежать очередного локдауна. В среду на заседании кабинета министров будут обсуждены ограничительные меры, аналогичные тем, что действовали весной 2020 года.

В пятницу медицинские службы Португалии выявили за сутки рекордные 10 76 случаев болезни. Накануне в стране также был установлен рекорд по смертности - 122 летальных исхода.