Насколько опасен «японский» штамм коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Японии. Директор ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что мутация не делает инфекцию более агрессивной.

Глава ВОЗ сообщил, что, чем быстрее распространяется COVID-19, тем больше риск появления новых вариантов вируса. Не исключено, что это приведет к росту заболеваемости и госпитализаций, станет осложняющим фактором для работ больниц. В настоящее время мутировавшая инфекция не становится более агрессивной, передает Вести.ру.

Об обнаружении «японского» штамма коронавируса стало известно 10 января. Инфекцию завезли из Бразилии четыре человека.