В Кыргызстане прошли президентские выборы, на которых предсказуемо неоспоримую победу одержал 52-летний Садыр Жапаров, недолгое время побывший премьером, а до того почти три года находившийся в заключении. Во время протестов против результатов парламентских выборов 4 октября Жапаров был освобожден среди 11 киргизских политиков, отбывавших срок. Но он один отправился на центральную площадь Бишкека и возглавил народное выступление, чем снискал высокую популярность, которую сейчас конвертировал в президентский пост.

Досрочным президентским выборам предшествовала отставка прежнего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Он попытался удержаться во время протестов над схваткой, но его люди, оценив расклад, выбрали сторону Жапарова, который занял место премьера, и Жээнбеков предпочел мирно отойти от власти, что сделало премьера исполняющим обязанности президента. Но затем ради участия в президентских выборах Садыр Жапаров оставил пост главы правительства и и.о. президента, что тоже было высоко оценено избирателями.

Всего о своих президентских амбициях заявляли почти 65 человек, утверждены кандидатами были 17, но никто из них не мог соперничать с Жапаровым по количеству политической рекламы. В результате он набрал почти 88% голосов при явке в 40%, а его ближайшие конкуренты Мыктыкбек Арстанбек и Адыхан Мадумаров – 4% и 2,5% соответственно.

Успеху Садыра Жапарова, по мнению местных экспертов, способствовало как разочарование в старых политиках, так и некоторый легендарный образ, который Жапаров смог себе создать. Еще при президенте Бакиеве он возглавлял органы по борьбе с коррупцией. Стал известен как поборник национализации золоторудного месторождения, выкупленного канадцами. И в своей президентской программе он обещает создать в Кыргызстане рабочие места, которые позволят не уезжать гражданам на заработки в соседние страны и в Россию. Во время пребывания в местах лишения свободы он потерял обоих родителей и сына, его спасли после попытки самоубийства. Все это создало ему ореол мученика и борца за свой народ, пострадавшего от преследований: он получил срок в 11,5 лет после участия в одно из акций протеста, когда митингующими был захвачен глава местной области. Высокий запрос на справедливость в Кыргызстане совпал с предложением Жапарова.

Одновременно с президентскими выборами проводился референдум о возврате к президентской форме правления, инициатором которого выступил Садыр Жапаров. 81% проголосовавших поддержали это предложение. По замыслу организаторов, это будет не просто президентская, а суперпрезидентская система, где глава государства будет ключевой фигурой. Дескать, парламентско-президентская система, работавшая с 2010 года, себя дискредитировала.

Поскольку предстоит обновление Конституции, уже десятое за короткую историю независимого Кыргызстана, то и Жапарову тоже вскоре предстоят новые президентские выборы, чтобы обрести те самые суперполномочия. Практика правления в Средней Азии показывает, что отнять их будет практически невозможно. Жапаров приходит надолго. Для Кыргызстана, где за постсоветские годы их было уже шесть, это непривычная ситуация. С другой стороны, может, теперь эта страна придет к общей региональной норме.