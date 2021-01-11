Российским чиновникам посоветовали отказаться от WhatsApp
Обновление пользовательского соглашения WhatsApp ставит вопрос о необходимости прекращения ведения российскими чиновниками рабочих чатов в этом мессенджере. Об этом ТАСС сказал зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По мнению Малькевича, в связи с обновлением пользовательского соглашения мессенджера "российским чиновникам следует перестать общаться в WhatsApp по рабочим вопросам".
"Это ставит прежде всего очень серьезный вопрос перед структурами государственной власти России, особенно в регионах, потому что не секрет, что в каждом регионе страны чиновники ведут активную служебную переписку через WhatsApp, создают рабочие чаты. Такие же чаты пользуются популярностью у журналистов, представителей бизнеса. Поэтому надо понимать, что вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб", - отметил член российской ОП.