Арнольд Шварценеггер: Трамп станет неважным, как старый твит

Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и легендарный актер, выступил со своей оценкой произошедшего в Америке перед инаугурацией президента США. Многие американские медиа опубликовали запись его выступления в Twitter по поводу нападения сторонников Трампа на Капитолий.

- Толпа не только вышибла стекло на Капитолии, но также идею, которую мы воспринимали серьезно; не только выломала двери в штаб-квартире американской демократии, но растоптала основы, на которых построено было наше государство, - сказал А.Шварценеггер.

- Президент Трамп стремился к оспариванию результатов честных выборов, стремился к перевороту с помощью лжи, вводя людей в заблуждение. Мой отец и наши соседи были запутаны ложью, и я знаю, до чего доводит такая ложь, - продолжал экс-губернатор Калифорнии в видеозаписи.

Шварценеггер напомнил, что родился в 1947 году в Австрии. Здесь же он рассказал о «Хрустальной ночи» - ночи преследований евреев в 1938 году, организованной нацистской партией, у которой в США есть аналог, крайне правое движение Proud Boys.

Арнольд Шварценеггер напомнил также, что и тогда все началось со лжи и нетерпимости: "Я родом из Европы, и видел своими глазами, как события могут выйти из-под контроля".

Он также вспомнил, что в молодости был окружен людьми, которые «запивали свое ощущение вины за участие в жесточайшем режиме в истории». «Не все они были злыми антисемитами или нацистами, многие просто соглашались на тот путь, шаг за шагом, - сказал он.

Президента Трампа Шварценеггер назвал лидером-неудачником, который войдет в историю как наихудший президент.

- Хорошая новость в том, что вскоре он будет таким же незначительным, как старый твит, - прокомментировал Арнольд Шварценеггер.