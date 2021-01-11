На границе России и Монголии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.

Эпицентр стихии располагался в 277 км к юго-западу от российского города Ангарск в Иркутской области. Очаг залегал на глубине 10 км. Данные о разрушениях не поступали.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что эпицентр землетрясения находился в Монголии, в Иркутске ощущались толчки силой 4-5 баллов.