В ВОЗ назвали фактор, который мешает победить коронавирус

Распространение в соцсетях недостоверной информации и конспирологических теорий о пандемии коронавируса вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы реально испытываем обеспокоенность, когда политические или идеологические цели очень небольшой группы лиц разыгрываются в социальных СМИ в качестве средства, нацеленного на разрушение и срыв очень важного процесса, который мы сейчас осуществляем в мире, - установления контроля над COVID-19", - цитирует Райана ТАСС..

"Мы стараемся остановить смертоносный вирус, убивающий сотни тысяч людей на этой планете, а скоро их будет два миллиона, и возможно, больше", - предупреждает представитель ВОЗ.

Эксперт негативно оценил также распространение "недостоверной информации", которая побуждает население к "неверию в реальность этого вируса". Социальные СМИ представляют собой мощное средство для решения обществом многочисленных задач, подчеркнул Райан. "Давайте не позволим ненавистникам разрушить эту платформу", - резюмировал он.