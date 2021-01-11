Впервые в мире: коронавирусом заболели гориллы
В американском городе Сан-Диего зоопарк сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом.
"Члены группы горилл в Сафари-парке зоопарка в Сан-Диего сдали положительный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. В среду, 6 января, две гориллы начали кашлять… в понедельник 11 января лаборатории Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты тестов", - цитирует РИА Новости сообщение сафари-парка.
Предположительно, животные могли заразиться коронавирусом от бессимптомного больного сотрудника парка.