Еще один министр покидает команду Трампа

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф уходит в отставку. Об этом говорится в его опубликованном письме, направленном сотрудникам ведомства.

"С 23:59 сегодняшнего дня я оставляю пост и.о. министра. Я с сожалением делаю этот шаг, поскольку намеревался работать в ведомстве до конца срока нынешней администрации", - отметил Вулф.

При этом на прошлой неделе Вулф утверждал, что не собирается покидать пост, передает ТАСС.

Вулф отметил, что данное решение связано с "недавними событиями", однако он не стал упоминать беспорядки.

Вулф станет третьим министром, который покинет администрацию Трампа с тех пор, как сторонники президента США захватили здание Конгресса. В отставку также ушли министры транспорта и образования Элейн Чао и Бетси Девос.