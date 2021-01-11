Американский Forbes представил список новых криптомиллиардеров, которые вовремя вложились в биткоин и благодаря его недавнему рекордному росту заметно увеличили свое состояние.

Так, среди «истинных сторонников криптореволюции» Forbes называет братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов, которые в 2013 году купили биткоинов на $11 млн, когда они стоили $120 за штуку. Если предположить, что Уинклвоссы владеют большей частью купленных цифровых активов, то на сегодня криптовалютный кошелек каждого из них оценивается в более чем $1,4 млрд — в два раза больше, чем всего месяц назад, отмечает издание.

Криптовалютным миллиардером, по данным американского Forbes, также стал сооснователь блокчейн-стартапа Bloq Мэтью Росзак. Всего год назад его цифровые активы составляли около $300 млн, теперь же Forbes оценивает его криптосостояние в $1,2 млрд.

Благодаря росту биткоина заметно разбогател и партнер-учредитель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. В 2014 году он приобрел 29 656 биткоинов, которые теперь стоят примерно $1,1 млрд, пишет Forbes USA.

«Доллары — валюта прошлого. Биткоин — валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный антропологический переход от долларов к биткоинам», — заявил Дрейпер изданию.