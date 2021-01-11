Билла Гейтса и Джорджа Сороса обвинили в создании пандемии COVID-19

Высший апелляционный суд Перу нашел виновных в пандемии коронавируса нового типа. Судьи провинций Чинча и Писко в своей резолюции заявили, что пандемия COVID-19 якобы была создана при участии Билла Гейтса, Джорджа Сороса и семьи Рокфеллеров.

Соответствующее заявление прозвучало в рамках процесса по делу об изнасиловании, сообщает РИА Новости. По мнению судей, уголовный процесс почти во всех странах был парализован из-за пандемии COVID-19, «созданной криминальными элитами, которые доминируют в мире».

«Ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство «предсказуемости», за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030», — говорится в заключении суда.

Защита обвиняемого в изнасиловании, которому с такой мотивировкой продлили срок предварительного содержания под стражей, уже подала заявление об отмене этого постановления.