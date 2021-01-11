Президент Португалии заразился COVID-19

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом. Об этом сообщает сайт главы государства.

"Вчера тест президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то, что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 21:40 ПЦР-тест дал положительный результат", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Уточняется, что у португальского лидера нет симптомов заражения коронавирусом. Запланированные на ближайшее время мероприятия с участием президента отменены, сообщили в пресс-службе.

В самой Португалии коронавирусом заразились почт 500 тыс. человек, умерли почти 8 тыс. человек.