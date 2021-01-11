44-дневная Отечественная война близко познакомила нас с тысячами героев. Их мужество и самопожертвование навсегда сохранятся в памяти азербайджанского народа. Один из таких героев - 23-летний уроженец Гахского района Гаджиахмед Гаджиахмедли.

Гаджиахмед закончил среднюю школу в селе и поступил в Азербайджанский технический университет. После окончания университета он был призван на военную службу, после окончания которой, несмотря на наличие диплома о высшем образовании, принял решение остаться на сверхсрочную службу.

После начала Отечественной войны, Гаджиахмед Гаджиахмедли, как и тысячи молодых азербайджанцев, отправился на фронт, чтобы принять участие в освобождении территорий Азербайджана.

В ходе боев Гаджиахмед спас восемь своих раненых товарищей и сам получил ранение в глаз и ногу. После лечения в госпитале, он добровольно отказался от положенных ему 15 дней отпуска и вновь отправился на фронт.