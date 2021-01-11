В сложное для Азербайджана время, когда страна восстанавливала свою территориальную целостность и, среди прочих, вынуждена была решать задачу оказания помощи раненым солдатам, весомая поддержка была оказана общественными организациями, в том числе представительством Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации.

Одним из приоритетных направлений деятельности представительства Фонда – содействие в оказании медицинской и реабилитационной помощи раненым солдатам, а как важный вектор этой деятельности - консолидация людей, не безучастных к судьбе Азербайджана. Совместными усилиями удается совершать локальные и масштабные благие дела. Одним из таких стала своевременная закупка и поставка медицинского оборудования в отделения ортопедии и травматологии Азербайджана, в частности аппаратов Илизарова.

Неоценимое содействие в реализации данной благотворительной инициативы, организованной представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ, оказали неравнодушные ветераны здравоохранения и по совместительству свахи Таптыглы Дурдана Ханбаба кызы и Гаджиева Самая Мисирхан кызы.

Желая оказать землякам помощь и внести свой посильный вклад в общее дело, женщины пожертвовали свои личные накопления Фонду для приобретения медицинского оборудования.

Будучи молодым специалистом, Дурдана Таптыглы работала в Кургане с легендарным хирургом-ортопедом и изобретателем Гавриилом Абрамовичем Илизаровым и применяла аппараты во время Первой Карабахской войны, спасая раненых солдат. Данный опыт был крайне важен для правильной консультации работников представительства Фонда в выборе необходимого медицинского оборудования.

Начавшая работать еще в родном Губадлинском районе Самая Гаджиева впоследствии работала с большим числом детей беженцев, прибывших в Баку из того же и других районов Карабаха во время первой войны. Именно поэтому события, развернувшиеся в Азербайджане в 2020 году, по-особенному откликнулись в сердцах женщин.

Описанная история – одна из многих в поддержку Азербайджана и его граждан, которые случились благодаря содействию представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, однако именно она наглядно иллюстрирует, что даже небольшая помощь эффективнее сочувствия и наблюдательной позиции, поскольку позволяет воплощать большое общее дело.