Как выиграть $1,1 млрд в американских лотереях из Азербайджана

Mega Millions и Powerball начали новый год с огромных призов. На этой неделе ведущие американские лотереи разыграют джекпоты на общую сумму в $1,15 млрд, но вполне возможно, что к моменту проведения тиража эти призы станут ещё больше благодаря невероятному спросу на билеты (размер объявленного джекпота рассчитывается в зависимости от ожидаемого дохода от продажи билетов на тираж). Как отмечает пресс-секретарь сервиса theLotter Адриан Коореманс, «Миллионы игроков со всего мира заказывают билеты на тиражи Мега Миллионов и Powerball».

Объявленные джекпоты войдут топ-10 обеих лотерей. Мега Миллионы разыгрывают приз в $600 млн всего четвертый раз в своей истории. Последний раз до этой отметки джекпоту удавалось добраться в октябре 2018. Джекпот Powerball – 9-й по величине с момента основания игры.

Оба приза растут с сентября 2020, но могут быть выиграны в любой момент, включая уже в ближайших тиражах, на которые были распроданы десятки миллионов билетов. Организаторы Мега Миллионов также отметили в пресс-релизе, что «январь – относительно удачливый месяц для джекпотов», и что за 19 лет существования игры на январь пришлись 16 выигрышей, включая 3 из крупнейших призов лотереи: $380 млн в 2011, $451 млн в 2018 и $437 млн в 2019.

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