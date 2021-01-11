Профессор Давтян о «Великой депрессии» в Армении: госдолг достигнет $9,5 млрд

В течение последних двух лет государственный долг Армении возрос до $8 млрд, и с учетом формирования нового кредитного бремени в текущем году дойдет до $9,5 млрд. Об этом в интервью армянским СМИ заявил доктор политических наук Ваге Давтян.

«ВВП Армении составляет $18,8 млрд, что само по себе свидетельствует о крайне опасных для Армении процессах. Согласно международным финансовым институтам, а также ряду ключевых «мозговых центров», для стран с низким уровнем институционального развития оптимальный размер государственного долга не должен превышать 37-38% ВВП. Учитывая имеющийся в республике институциональный кризис, можно утверждать, что 2021 г. станет для нее началом «Великой депрессии», выйти из которой можно лишь путем освобождения от захвативших власть воинствующих дилетантов и формирования антикризисного правительства технократов», - отметил Давтян.

По оценке Всемирного банка, в 2020 году экономика Армении сократилась на 8%. В 2021 и 2022 годах ее рост может составить 3,1% и 4,5% соответственно.