Взрыв на заводе в Гобустане: погиб рабочий

На заводе по выплавке металла в поселке Гобустан произошел взрыв, в результате которого погиб рабочий, сообщили haqqin.az в правоохранительных органах.

«Расследованием было установлено, что горновой Асиф Мустафаев скончался от полученных травм в результате взрыва, произошедшего на расположенном в поселке Гобустан заводе по выплавке металла. Случай произошел, когда он закидывал заготовку в печь, предназначенную для выплавки металла», - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что ранее haqqin.az неоднократно поднимал проблемы в сфере черной и цветной металлургии в Азербайджане. Разбросанные по всему Апшерону многочисленные кустарные цеха ежегодно выпускают тысячи тонн низкокачественной продукции, которая используется в строительном секторе. Помимо этого, отсутствие элементарных норм безопасности в этих цехах регулярно приводит к различного рода авариям и несчастным случаям, сопровождающимся многочисленными жертвами.