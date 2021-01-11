ОАО «Азерэнержи» приступило к капитальному ремонту и восстановительным работам на МГЭС «Суговушан-1» и «Суговушан-2» общей мощностью 7,8 мегаватт, которые находятся на освобожденных от оккупации территориях. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе акционерного общества.

Следует отметить, что в Суговшане армянские оккупанты демонтировали работоспособные запчасти малых электростанций мощностью 4,8 и 3 мегаватт, а то, что не смогли унести, уничтожили. В то же время станции были сильно повреждены в ходе боевых действий. Поэтому машинные залы, агрегаты, генераторы, а также здание центра управления, щиты, оборудование, трансформаторы напряжения и тока подстанции на малых ГЭС «Суговушан-1» и «Суговушан-2» ремонтируются или заменяются новыми.

Работы планируется завершить в ближайшие месяцы. По завершении работ электроэнергия будет передана в первую очередь в близлежащие районы, в том числе в поселок Суговушан, село Талыш, а затем в другие направления по новопроложенным линиям электропередачи распределительной сети.