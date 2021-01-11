В рамках двустороннего сотрудничества Министерство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий РФ отправило МЧС Азербайджана 15 мобильных контейнеров, предназначенных для использования в полевых условиях. Об этом haqqin.az сообщили в МЧС Азербайджана.

10 контейнеров, доставленных в Карабахский региональный центр МЧС, предназначены для проживания, 5 - для офисов.

В контейнерах созданы все условия для проживания и работы.