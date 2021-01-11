У британских водителей отобрали бутерброды на границе с ЕС из-за Brexit

Таможенники Нидерландов отбирают бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих в Евросоюз из Великобритании, из-за новых ограничений на ввоз определенных продуктов после Brexit. Об этом сообщает голландский телеканал Een Vandaag.

В видеосюжете телеканала показано, как таможенник проводит досмотр автомобилей, въезжающих на территорию Евросоюза. У одного из водителей обнаруживают бутерброды с ветчиной, завернутые в фольгу. Таможенники объясняют, что после Brexit британцам запрещено ввозить в ЕС ряд продуктов, включая мясо, фрукты, овощи и рыбу. На вопрос изумленного водителя о том, может ли он вытащить из бутерброда ветчину и оставить себе просто хлеб, таможенники отвечают отказом. «Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне жаль», - говорит таможенник.

24 декабря Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit, благодаря которому Лондон и Брюссель смогут окончательно оформить «развод», в том числе в экономической части. Сторонам удалось согласовать все основные аспекты отношений после окончания переходного периода. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

Если сторонам не удалось бы договориться до конца года, с 1 января ЕС и Великобритания обязаны были бы вести двустороннюю торговлю по правилам Всемирной торговой организации. По оценкам экономистов, это повлекло бы за собой ежегодное снижение британского ВВП на два процента в ближайшие несколько лет и рост безработицы до восьми процентов.