В Баку полиция накрыла работающее кафе

В Сабунчинском районе Баку выявили кафе «Меджнун», которое работало в нарушение правил карантинного режима.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП, было установлено, что кафе в поселке Бакиханов, вопреки действующим правилам карантина, принимало посетителей.

8 клиентов, находившихся в кафе во время досмотра, и владелец заведения Фирдоуси Гулиев были задержаны.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.