Kapital Bank обновил филиал в Ордубаде

Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. В 2019 году в филиалах банка на территории Нахчыванской Автономной Республики был осуществлен проект трансформации. В ходе проекта в течение 5 месяцев во всех филиалах были оптимизированы бизнес-процессы.

На нынешнем этапе проекта было сдано в эксплуатацию новое офисное здание Ордубадского филиала Kapital Bank. Филиал, расположенный по адресу: г. Ордубад, ул. Мансур Ага, 6, имеет все необходимые условия и возможности для обслуживания клиентов на самом высоком уровне.

Обновленный филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие банковские услуги.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, которые теперь полностью отвечают современным требованиям. На протяжение последних лет более 60 филиалов были отремонтированы и переведены в новые офисы, открылись более 30 новых точек обслуживания. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.