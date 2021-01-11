Генпрокурор снова назначил на должность сына Вильяма Гаджиева
Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала распространившуюся информацию о повторном назначении на должность сына арестованного экс-главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева - Магомеда Гаджиева.
В ответ на запрос Report в пресс-службе ведомства сообщили, что приказом генпрокурора Магомед Гаджиев назначен следователем прокуратуры Губадлинского района.
Отмечается, что должность следователя районной прокуратуры является последней - 9-й классификацией по закону о службе в прокуратуре.
Напомним, 6 мая 2020 года решением Сабаильского районного суда в отношении Вильяма Гаджиева была выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 2 сентября 2020 года арест Вильяма Гаджиева был продлен.
Вильяму Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 331 (получение взятки) УК Азербайджана.