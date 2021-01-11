Один из героев Отечественной войны снова сможет ходить
Министерство труда и социальной защиты населения начало работу для обеспечения высокотехнологичным протезом одного из героев Отечественной войны Аббас Мадат оглу Юсифова, потерявшего после тяжелого ранения левую ногу. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно информации, Центром протезно-ортопедической реабилитации при Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации проведено первичное обследование нашего ветерана. Для изготовления протеза даны соответствующие инструкции.
В течение 7-10 дней будут сняты мерки и изготовлен высокотехнологичный протез.