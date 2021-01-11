Минздрав о психологических проблемах демобилизованных солдат

«Наиболее распространенным психологическим состоянием у наших военнослужащих во время войны была острая стрессовая реакция (ОСР)». Как сообщает haqqin.az, об этом сообщил руководитель Центра психического здоровья Минздрава Фуад Исмаилов.

По его словам, у большинства военнослужащих и солдат в качестве признаков острой стрессовой реакции отмечались раздражительность, бессонница, «флешбеки» (многократное всплывающее из памяти воспоминание о травматическом событии), острая реакция на голос, эмоциональные переменные реакции (повышенная чувствительность к новостям о боях и шехидах), мутизм (кратковременная потеря речи) и различные психосоматические жалобы.

Всем обратившимся за психологической помощью военнослужащим и солдатам, испытывавшим острую стрессовую реакцию, оказывалась первичная психологическая помощь. Таким лицам оказывается практическая и эмоциональная поддержка, изучаются их потребности и проблемы, оказывается помощь в удовлетворении основных потребностей и предотвращается кризисная ситуация.

Кроме того, военнослужащим и солдатам, которым был поставлен диагноз посттравматического стрессового расстройства, проводится когнитивно-поведенческая терапия (КДТ), которая является психотерапевтическим видом психологической помощи.

Ф.Исмаилов отметил, что психологическая помощь военнослужащим, членам их семей и гражданам, пострадавшим от войны, оказывается в различные сроки в зависимости от характера психологических проблем. По его словам, в зависимости от срока, лицам оказывается экстренная, краткосрочная и долгосрочная виды психологической помощи.