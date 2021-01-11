WhatsApp заверяет: мессенджер не может видеть сообщения пользователей

Все сообщения пользователей WhatsApp по-прежнему защищены с помощью сквозного шифрования, ни сам мессенджер, ни его владелец Facebook не могут видеть личные звонки и сообщения юзеров, говорится в заявлениях главы мессенджера Уилла Кэткарта в Twitter.

«Мы хотим развеять некоторые слухи - будьте на 100% уверены, что мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования», — говорится в сообщении.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что проверить шифрование и конфиденциальность WhatsApp невозможно, так как их код скрыт.

Также в WhatsApp подчеркнули, что обновление политики конфиденциальности не оказывает влияние на сообщения близким.