Экс-глава армянских спецслужб: «19 октября начальник Генштаба сказал, что мы идем к поражению»
Исполнявший обязанности директора Службы национальной безопасности Армении в разгар 44-дневной Второй Карабахской войны, которая завершилась победой Азербайджана, Микаел Амбарцумян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в том, что он «вовремя не остановил войну».
В интервью армянским СМИ Амбарцумян заявил, что силовые структуры, особенно главы Службы национальной безопасности и Генштаба, с начала октября ежедневно докладывали премьер-министру о ситуации на фронте и призывали к немедленному прекращению войны.
Отметим, что Амбарцумян с 8 октября по 7 ноября исполнял обязанности главы СНБ Армении, ранее же он занимал должность замглавы Службы.
На заседании Совета безопасности Армении 19 октября с участием того же Амбарцумяна начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян доложил, что войну необходимо немедленно прекратить.
«Тогда глава Генштаба Оник Гаспарян доложил обстановку, представил потери и сказал, что мы фактически идем к поражению, предложив добиться остановки войны. Если мне не изменяет память, министр обороны Армении Давид Тоноян также выразил согласие с этим мнением. В обсуждениях также принимали участие представители оппозиции Арман Абовян и Эдмон Марукян. Однако решение остановить войну принято не было. Позже из заявлений президента России и других источников стало понятно, что 19 октября аналогичное предложение было сделано российской стороной. Предлагались конкретные пункты о том, что делать. По сути, предлагалось реализовать план Лаврова», - заявил Амбарцумян.
Отметим, что в день начала войны Оник Гаспарян, выступив в Ереване с расистским заявлением, призвал армянских солдат «скорее победить Азербайджан». Однако всего нескольких дней боев хватило, чтобы развенчать миф об этой «неукротимой непобедимой армянской армии» и каждый день умолять своего премьера остановить войну ...