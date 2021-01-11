Экс-глава армянских спецслужб: «19 октября начальник Генштаба сказал, что мы идем к поражению»

Исполнявший обязанности директора Службы национальной безопасности Армении в разгар 44-дневной Второй Карабахской войны, которая завершилась победой Азербайджана, Микаел Амбарцумян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в том, что он «вовремя не остановил войну».

В интервью армянским СМИ Амбарцумян заявил, что силовые структуры, особенно главы Службы национальной безопасности и Генштаба, с начала октября ежедневно докладывали премьер-министру о ситуации на фронте и призывали к немедленному прекращению войны.